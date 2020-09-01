Курс доллара: чего ждать украинцам, экономист дал прогноз

Эксперт отметил, что сильных изменений не стоит ожидать, ведь нет роста экономики. Он отметил, что в следующем году Украина будет больше брать долгов и больше отдавать – очень большой дефицит бюджета как в этом году 7,5% ВВП.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Также Виктор Скаршевский поделился своим мнением по поводу курса валют, чего ожидать от гривны в 2021 году.

"С В другой стороны – никаких потрясений не будет, например, с точки зрения обменного курса нет никаких фундаментальных причин ни для резкого скачка в девальвацию, ни для резкого укрепления. Будет постепенная девальвация, к концу этого года курс составит 28-29 грн/доллар, что и предусмотрено в бюджете 2020 года, и на следующий год тоже в пределах 29-30 грн курс будет держаться. Небольшой позитив – повышение минимальной зарплаты, на инфляцию это никак не повлияет, так как повышение небольшое", - заявил эксперт.

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