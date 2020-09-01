14:01 01.09.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100246379:labazovych

Курс доллара: чего ждать украинцам, экономист дал прогноз

Уже совсем скоро народные депутаты должны принять государственный бюджет на 2021 год. Будут ли в нем какие-то потрясения рассказал экономист Виктор Скаршевский.

Курс доллара: чего ждать украинцам, экономист дал прогноз

Эксперт отметил, что сильных изменений не стоит ожидать, ведь нет роста экономики. Он отметил, что в следующем году Украина будет больше брать долгов и больше отдавать – очень большой дефицит бюджета как в этом году 7,5% ВВП.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

Также Виктор Скаршевский поделился своим мнением по поводу курса валют, чего ожидать от гривны в 2021 году.

"С В другой стороны – никаких потрясений не будет, например, с точки зрения обменного курса нет никаких фундаментальных причин ни для резкого скачка в девальвацию, ни для резкого укрепления. Будет постепенная девальвация, к концу этого года курс составит 28-29 грн/доллар, что и предусмотрено в бюджете 2020 года, и на следующий год тоже в пределах 29-30 грн курс будет держаться. Небольшой позитив – повышение минимальной зарплаты, на инфляцию это никак не повлияет, так как повышение небольшое", - заявил эксперт.

Ранее мы сообщали, что СБУ прикрыла пирамиду B2B jewelry.


Поделиться

Читайте также:
 
Лукашенко заговорил о предстоящей резне в Беларуси В Житомирской области террористы подорвали колею по которой двигался поезд Маск занял третье место в рейтинге богатейших людей в мире Первые тесты летающего автомобиля с человеком внутри: как они прошли (ВИДЕО)
Проишествия
  • 13:52 В Житомирской области террористы подорвали колею по которой двигался поезд
  • 16:12 В Одессе на ЛГБТ марше из-за столкновений есть раненые
  • 15:23 Ефремов попросил судью исполнить "своё последнее желание"
  • 19:00 В Днепре мужчина взорвался в автомобиле
  • 18:54 Греческие самолеты над Средиземным морем были перехвачены Турцией
  • 16:23 В Умани произошли стычки между хасидами и местными жителями
  • 20:28 На трассе Киев-Харьков расстреляли автобус с соратниками Кивы: есть погибшие
  • 13:44 Стрелок из Крайстчерча осужден: беспрецедентный приговор
  • 18:13 В Киеве майор ВСУ сбил курсанток: состояние девушек тяжелое
  • 11:00 В Полиции сообщили, что задержали подозреваемого в поджоге машины журналистов "Схем"
  • 19:42 Спектакль на суде: на слушание дела Ефремова продают билеты за сотни тысяч рублей
  • 14:46 В Индии из-за рухнувшей пятиэтажки под завалами находится до 70 человек
  • 14:50 У Ефремова обнаружили алкоголизм и расстройство личности
  • 13:36 В Киеве установили первый уровень опасности: что нельзя делать жителям
  • 14:12 Дело Ефремова: потерпевшие увеличили сумму морального ущерба
  • 12:53 Талибы в Афганистане напали на спецназовцев: есть погибшие
  • 11:52 Во время поджога мусора женщина сгорела живьём

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив