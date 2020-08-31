17:34 31.08.2020 | Экономика | Новости     укр | рус
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Названа сумма колоссальных убытков Газпрома

Чистая прибыль российской транснациональной корпорации Газпром во II квартале 2020 года сократилась на 50% – до 149, 168 миллиардов рублей. Этот показатель превысил прогноз Raiffeisenbank, который прогнозировал прибыль Газпрома за данный период времени в 139 миллиардов рублей. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на российское информационное агентство Интерфакс.

Названа сумма колоссальных убытков Газпрома

В агенстве отметили, что квартальная выручка корпорации снизилась на 33% - до 1163, 316 миллиардов рублей, тогда как прогноз составлял 1136 миллиардов рублей.

Также стоит отметить, что показатели Газпрома по объему прибыли до вычета расходов по выплатам сократились до 93, 853 миллиарда рублей. Цифра почти совпала с прогнозами аналитиков.

Что касается прибыли по курсовым разницам, ее размер составил 266, 288 миллиардов рублей при прогнозе в 249 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" приняла решение повысить стоимость газа для населения по годовому контракту сразу на десять процентов - с 4,73 гривни до 5,24 гривни за кубический метр. В тоже время если смотреть на месячный контракт, то цена газа выросла на 45% - с 2,59 грн до 4,7 грн за куб. м.


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