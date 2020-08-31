Названа сумма колоссальных убытков Газпрома

В агенстве отметили, что квартальная выручка корпорации снизилась на 33% - до 1163, 316 миллиардов рублей, тогда как прогноз составлял 1136 миллиардов рублей.

Также стоит отметить, что показатели Газпрома по объему прибыли до вычета расходов по выплатам сократились до 93, 853 миллиарда рублей. Цифра почти совпала с прогнозами аналитиков.

Что касается прибыли по курсовым разницам, ее размер составил 266, 288 миллиардов рублей при прогнозе в 249 миллиардов рублей.

Ранее сообщалось, что НАК "Нафтогаз Украины" приняла решение повысить стоимость газа для населения по годовому контракту сразу на десять процентов - с 4,73 гривни до 5,24 гривни за кубический метр. В тоже время если смотреть на месячный контракт, то цена газа выросла на 45% - с 2,59 грн до 4,7 грн за куб. м.