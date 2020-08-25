15:52 25.08.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине подняли минимальную заработную плату до 5000 грн

Во вторник, 25 августа, Верховная Рада Украины проголосовала за повышение минимальной зарплаты на 277 гривен. Теперь минимальная зарплата в Украине составляет ровно 5000 гривен. Об этом сообщает УРА-Информ.

В Украине подняли минимальную заработную плату до 5000 грн

"За" во втором чтении проголосовали 295 нардепов.

Стоит отметить, что отныне предусмотрено увеличить минимальную зарплату на 5,86% до 5000 гривен с 1 сентября текущего года.

Так, минимальная заработная плата в Украине, в соответствии с законопроектом, с 1 сентября должна быть увеличена на 277 гривен - с 4723 до 5000 грн. В почасовом размере она будет составлять 29,2 грн (согласно действующему закону, сейчас она составляетВВВ 28,31 грн).

Дополнительные бюджетные расходы на повышение минимальной заработной платы в стране предлагается осуществить за счет увеличения поступлений от налога на доходы физических лиц - на 461 млн 337,8 тыс. грн и налога на добавленную стоимость с произведенных в Украине товаров (работ, услуг) с учетом бюджетного возмещения - на 80 млн грн, а также уменьшения расходов Министерству финансов Украины (обслуживание государственного долга) на 3 млрд 461 млн 224,9 тыс. грн.

Ранее сообщалось, что Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) начал дело против компаний, которые входят в состав группы компаний ROSHEN. Дело начато по признакам злоупотребления монопольным (доминирующим) положением на рынке патоки.


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