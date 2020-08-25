21:08 25.08.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Кому повысят пенсии уже в сентябре: кто получит больше денег уже совсем скоро

Уже в сентябре украинские пенсионеры смогут получить более высокую пенсию, чем это было ранее.

Кому повысят пенсии уже в сентябре: кто получит больше денег уже совсем скоро

Заместитель министра социальной политики Николай Шамбир рассказал, что кто из пенсионеров получит повышенные выплаты с 1 сентября. Он отметил, что повышение пенсий будет происходить параллельно с повышением минимальных зарплат.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на РБК Украина.

сентябре минимальная пенсия для 65-летних также уже повышена. Это станет ресурсом для Пенсионного фонда", - сказал Шамбир.

Ранее он рассказал, от чего будет зависеть повышение пенсионного возраста для женщин. На данный момент пенсионный возраст для женщин в Украине составляет 59 с половиной лет. Николай Шамбир отметил, что на данный момент речи о пересмотре пенсионного возраста не идет.

В тоже время он добавил, что если в стране будет увеличиваться продолжительность жизни, то вполне реально, что будет пересмотр пенсионного возраста.


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