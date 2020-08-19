13:25 19.08.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Взрыв в Бейруте: Украина направила гумпомощь

В среду, 19 августа, Украина направила в Ливан около пяти тонн гуманитарной помощи в связи со взрывом, который произошел 4 августа в порту Бейрута. Медикаменты и продукты питания будут сопровождать нацгвардейцы и спасатели для помощи местным жителям перебороть страшные последствия происшествия. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу Министерства внутренних дел.

Взрыв в Бейруте: Украина направила гумпомощь

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что решение о предоставлении гумпомощи было принято после запроса посольства Ливана в Украине.

"В Бейруте произошла страшная беда - взрыв в порту унес жизни 220 граждан, более 100 человек пропали без вести, более тысячи пострадавших, столица понесла огромные разрушения", - сказал Яровой.

Также в ведомстве отмечают, что из резервного фонда госбюджета было выделено 8 млн 450 тысяч гривен.

Чрезвычайный и Полномочный посол Ливана в Украине Али Дахер поблагодарил украинскую сторону за участие в такое непростое для Ливана время.

Как стало известно ранее, после мощного взрыва аммиачной селитры в Бейруте, в результате которого погибло более 100 человек и пострадало более 4000 человек, Украина начала проверки и на своей территории.


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