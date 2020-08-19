Взрыв в Бейруте: Украина направила гумпомощь

Первый заместитель министра внутренних дел Сергей Яровой заявил, что решение о предоставлении гумпомощи было принято после запроса посольства Ливана в Украине.

"В Бейруте произошла страшная беда - взрыв в порту унес жизни 220 граждан, более 100 человек пропали без вести, более тысячи пострадавших, столица понесла огромные разрушения", - сказал Яровой.

Также в ведомстве отмечают, что из резервного фонда госбюджета было выделено 8 млн 450 тысяч гривен.

Чрезвычайный и Полномочный посол Ливана в Украине Али Дахер поблагодарил украинскую сторону за участие в такое непростое для Ливана время.

Как стало известно ранее, после мощного взрыва аммиачной селитры в Бейруте, в результате которого погибло более 100 человек и пострадало более 4000 человек, Украина начала проверки и на своей территории.