19:08 19.08.2020 | Экономика | Новости     укр | рус
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Протесты в Беларуси: страна потеряла 500 млн долларов в связи с беспорядками

Власти Беларуси оценили ущерб, нанесенный в связи с протестами в стране, в не менее, чем 500 млн долларов. При этом также пострадала инвестиционная привлекательность и система зарубежного кредитования. Об это заявил помощник президента Беларуси по финансовым вопросам Валерий Бельский, передает БелТА.

Протесты в Беларуси: страна потеряла 500 млн долларов в связи с беспорядками

По словам чиновника, отсроченный ущерб исчисляется миллиардами долларов.

"Потери от протестных акций - это не те 500 тысяч белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее 500 млн долларов", - сказал Бельский.

Также он подчеркнул, что у протестов нет весомых причин, но есть весомые последствия для экономики государства.

"Республика Беларусь - отлаженный механизм работы экономики и социальной сферы. Сбалансированный за годы государственного строительства. Сбои в его работе не сулят ничего хорошего белорусскому народу в целом, а не представителям какой-то социальной группы", - сообщил Бельский.

Ранее сообщалось, что на политическом и правовом поприще сложно признать победу Светланы Тихановской на президентских выборах в Беларуси. Оптимальным вариантом является проведение нового избирательного процесса, так как голоса Тихановской также могли быть скомпрометированы.


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