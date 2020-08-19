Протесты в Беларуси: страна потеряла 500 млн долларов в связи с беспорядками

По словам чиновника, отсроченный ущерб исчисляется миллиардами долларов.

"Потери от протестных акций - это не те 500 тысяч белорусских рублей, которые затрачены на восстановление клумб и газонов. Текущий ущерб уже составил не менее 500 млн долларов", - сказал Бельский.

Также он подчеркнул, что у протестов нет весомых причин, но есть весомые последствия для экономики государства.

"Республика Беларусь - отлаженный механизм работы экономики и социальной сферы. Сбалансированный за годы государственного строительства. Сбои в его работе не сулят ничего хорошего белорусскому народу в целом, а не представителям какой-то социальной группы", - сообщил Бельский.

Ранее сообщалось, что на политическом и правовом поприще сложно признать победу Светланы Тихановской на президентских выборах в Беларуси. Оптимальным вариантом является проведение нового избирательного процесса, так как голоса Тихановской также могли быть скомпрометированы.