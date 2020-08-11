15:43 11.08.2020 | Экономика | Новости     укр | рус
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В Москве анонсировали достройку "Северного потока-2" в ближайшем будущем

Российский трубопровод "Северный поток-2", через который РФ планируетВ поставлять природный газ в Европу, будет достроен. И это произойдет в ближайшем будущем.

Об этом глава МИД РФ Сергей Лавров сказал после переговоров министром иностранных дел Германии Хайко Маасом в Москве,В сообщает агентство Reuters, передает УРА-Информ.

В Москве анонсировали достройку

"Участники компании "Северный поток-2", включая российских участников, немецких участников и других, настроены на то, чтобы этот проект должен быть завершен. И, как я понимаю, есть основания полагать, что это будет сделано в самое ближайшее время", - сказал Лавров.

Также министр иностранных дел Германии Хайко Маас заявил, что его государство имеет суверенное право определять источники своей энергии, в то время как США опасаются, что газопровод может усилить политическое и экономическое влияние Российской Федерации на европейское общество и государства.

"Санкции между партнерами - определенно неправильный путь… В конечном счете, это наше суверенное решение, откуда мы получает энергию. Ни одна страна не имеет права диктовать европейскую энергетическую политику угрозами. Это не увенчается успехом ", - уточнил Маас.

Ранее стало известно, что вВ Беларуси продолжаются страйки и массовые протесты, которые объявили в знак несогласия с официальными итогами президентских выборов. Несколько цехов Белорусского металлургического завода прекратили работу.В 


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