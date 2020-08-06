11:09 06.08.2020 | Экономика | Новости     укр | рус
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Трамп решил вмешаться в большую сделку по покупке TikTok

Глава Соединенных Штатов Америки Дональд Трамп поставил обязательным условием одобрения покупки корпорацией Microsoft (или любым другим американским покупателем) популярнейшего видеоприложения TikTok у китайской компании ByteDance перечисление в казну США "большой суммы денег". Об этом cообщает УРА-Информ со ссылкой на авторитетное деловое издание The Wall Street Journal.

Трамп решил вмешаться в большую сделку по покупке TikTok

"Будь то Microsoft или кто-то еще. Минфин США должен получить очень значительный процент этой суммы, потому что мы сделали эту сделку возможной", — заявил Трамп в разговоре с генеральным директором корпорации Microsoft Сатьей Наделлой. Президент США назвал свое предложение аналогичным договору аренды − между арендодателем и арендатором. Трамп также подчеркнул, что TikTok во многом обязан успехом именно США.

"То, что президент предлагает федеральным властям получить прибыль от бизнес-сделки, которую сам же и продавил, абсолютно неслыханно. А также, скорее всего, незаконно и неэтично", — заявил в комментарии издании профессор права Ричмондского университета Карл Тобиас.

Ранее, 2 августа 2020 года, представители корпорации Microsoft заявила, что возобновит переговоры с ByteDance о покупке TikTok и завершит их не позднее 15 сентября. Это решение было принято как раз после беседы Наделлы и Трампа.

Ранее стало известно, что подозреваемые в осуществлении террористической деятельности на территории украинского государства боевики ЧВК Вагнера могут быть выданы Украине с целью привлечения их к уголовной ответственности за содеянные преступления.


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