16:26 05.08.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Власти сократили обещанные выплаты на детей ФЛП почти на 50 млн гривен

Кабинет министров Украины сократилВ выплаты на детей физических лиц-предпринимателейВ на 48,4 млн гривен. Власти решили, что эти средства следует направитьВ на другую бюджетную программу. Украинское правительство одобрило соответствующий проект постановления в ходе заседания в среду, 5 августа. Об этом сообщает УРА-Информ.

Власти сократили обещанные выплаты на детей ФЛП почти на 50 млн гривен

В Кабмине отметили, что эти средства выделят Фонду государственного имущества из фонда борьбы скоронавирусной инфекцией нвого поколения, которая все еще, как говорят многие эксперты, набирает свои обороты в Украине, и в мире, в частности, для частичного восстановления расходов по бюджетной программе в сфере приватизации государственного имущества.

На эту же сумму сократились расходы по программе "Выплата пособий на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему и относятся к 1 и 2 группе плательщиков единого налога".

Как стало известно ранее, стала известна заработная плата исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета за июнь, именно в этом месяце начал работу в Кабинете министров Шкарлет. За июнь чиновник не получил ни одной копейки. В тоже время его заместители получили от 42 000 до 102 000 гривен.


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