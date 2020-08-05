Власти сократили обещанные выплаты на детей ФЛП почти на 50 млн гривен

В Кабмине отметили, что эти средства выделят Фонду государственного имущества из фонда борьбы скоронавирусной инфекцией нвого поколения, которая все еще, как говорят многие эксперты, набирает свои обороты в Украине, и в мире, в частности, для частичного восстановления расходов по бюджетной программе в сфере приватизации государственного имущества.

На эту же сумму сократились расходы по программе "Выплата пособий на детей физическим лицам-предпринимателям, которые избрали упрощенную систему и относятся к 1 и 2 группе плательщиков единого налога".

Как стало известно ранее, стала известна заработная плата исполняющего обязанности министра образования и науки Сергея Шкарлета за июнь, именно в этом месяце начал работу в Кабинете министров Шкарлет. За июнь чиновник не получил ни одной копейки. В тоже время его заместители получили от 42 000 до 102 000 гривен.