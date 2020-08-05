Доллар и евро подорожали: официальный курс Нацбанка

Так за один американский доллар придется заплатить 27,82 грн. За один евро нужно будет отдать - 32,72 грн. А за 10 российских рублей нужно будет заплатить 3,77 грн.

Об этом пишет УРА-Информ.

Таким образом, по сравнению с предыдущим днем курс доллара вырос еще на восемь копеек. Днем ранее американская валюта повысилась на шесть копеек и продолжает расти. На данный момент американский доллар показывает максимальное увеличение с апреля этого года. За последнюю неделю (с 29 июля по 5 августа) гривна просела на 13 копеек по отношению к доллару.

Курс евро вырос еще на 20 копеек. В предыдущий банковский день фиксировалось снижение на 26 копеек. На данный момент европейская валюта показывает рекордные значения с января 2019 года.

За последний рабочий день стоимость российской валюты повысилась на две копейки.

Ранее несколько экспертом отмечали, что доллар продолжит идти вверх. Скорее всего, он остановится на отметке 28, но не исключено, что будет и 28.5.