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Санкции против Северного потока-2: в Германии считают, что реализация газопровода не несет опасности США

Власти ФРГ готовы провести переговоры с Соединенными Штатами Америки по вопросам предотвращения введения санкций в отношении проекта РФ Северный поток-2. В Германии считают, что введение газопровода в эксплуатацию не навредит американским интересам. Об этом рассказал глава министерства экономики и энергетики ФРГ Петер Альтмайер в интервью DPA, передает УРА-Информ.

Санкции против Северного потока-2: в Германии считают, что реализация газопровода не несет опасности США

В Берлине выразили надежду, что США воздержатся от экономических санкций в отношении Северного потока-2.

"Мы по-прежнему надеемся на то, что дело не дойдет до этих санкций. Мы в любое время готовы к переговорам, чтобы не допустить эскалации", - отметил Альтмайер.

По его словам, нет никаких причин для введения эмбарго со стороны Вашингтона – несмотря на потенциальный запуск Северного потока-2, транзит газа через Украину по-прежнему будет действовать, а на севере Германии идет активное строительство специальных терминалов для приема сжиженного газа из Америки.

Напоследок чиновник подчеркнул, что все стороны должны придерживаться норм международного права, особенно в контексте данного вопроса.

Ранее стало известно,ВВ Антимонопольный комитет Польши применил штрафные санкции против российской транснациональной корпорации Газпром на сумму в 50 миллионов евро по причине отказа монополиста сотрудничать по вопросам строительства газопровода Северный поток-2.


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