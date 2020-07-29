10:26 29.07.2020 | Экономика | Новости     укр | рус
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Трубоукладчик "Северного потока - 2" перестал принадлежать к группе "Газпрома"

Трубоукладчик "Академик Черский" перестал принадлежать к группе российской компании "Газпрома". Судно, которое способно достроить "Северный поток-2", продолжает стоять в немецком порту Мукран, на логистической базе Nord Stream 2. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на РБК.

Трубоукладчик

По данным издания, есть большая вероятность того, что российская компания воспользовалась правом не раскрывать часть данных из-за санкционного риска. Такое право дано постановлением правительства от 4 апреля 2019 года.

Стоит отметить, что трубоукладчик "Академик Черский", единственный в России обладающий современной системой динамического (безъякорного) позиционирования.

По состоянию на 31 марта текущего года СТИФ все ещеВВ входил в российскую группу "Газпрома", что следовало из списка аффилированных лиц монополии. В обновленном списке по состоянию на 30 июня он уже не числится. В тоВВ же время СТИФ все еще действующее юридическо лицо и названия не менял, следует из выписки из ЕГРЮЛ на 28 июля. Это означает, что во втором квартале фонд сменил собственника (после чего поменял и гендиректора: им стал Александр Смелков вместо Андрея Тимофеева).

Как стало известно ранее, палата представителей США вечером в понедельник по местному времени, 20 июля, приняла поправку к Закону о расходах на оборону (NDAA), которая предусматривает санкции против компаний, которые помогают строить трубопровод Nord Stream 2.


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