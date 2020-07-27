АМКУ оштрафовал подрядчиков на крупную сумму за сговор при строительстве в Чернобыле: какую цену заплатят правонарушители

В ведомстве отметили, что нарушителем конкурентного законодательства оказалась компания из орбиты корпорации "Укрбуд" - ООО "БК "Укрбудмонтаж". Другим участником заговора является ЧАО "Укрэнергомонтаж".

"В течение 2017 - 2018 годов эти компании принимали участие в четырех процедурах закупок на общую сумму более 1 млрд грн и выиграли в трех крупнейших. Заказчиками строительства были Чернобыльская АЭС и "Энергоатом", - говорится в сообщении.

АМКУ обнаружило доказательства сговора между "Укрбудмонтаж" и "Укрэнергомонтаж", а именно:

- компании связаны хозяйственными отношениями;

- оказывают друг другу финансовую помощь;

- имеют общих сотрудников;

- активно коммуницировали между собой во время торгов;

- действовали синхронно во время подготовки и участия в торгах;

- входили в аукцион с одного IP-адреса;

- расположены по одному адресу;

- имеют общие особенности в оформлении документов.

"Такие действия являются нарушением Закона "О защите экономической конкуренции", что и было установлено Временной административной коллегией Антимонопольного комитета Украины", - говорится в сообщении.

Таким образом на "Укрбудмонтаж" наложили штраф на 55 млн гривен, а на "Укрэнергомонтаж" - 62 млн гривен. На протяжении трех лет эти компании не смогут участвовать в публичных закупках.

Ранее сообщалось, что уже в ближайшее время украинцам придется больше платить за коммунальные услуги.