АМКУ оштрафовал подрядчиков на крупную сумму за сговор при строительстве в Чернобыле: какую цену заплатят правонарушители

Антимонопольному комитету Украины удалось разоблачить сговор на конкурсе по отбору подрядчика для строительства объектов на Чернобыльской АЭС и Централизованном хранилище отработанного ядерного топлива. Подрядчики были оштрафованы на 117 миллионов гривен. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на пресс-службу АМКУ.
В ведомстве отметили, что нарушителем конкурентного законодательства оказалась компания из орбиты корпорации "Укрбуд" - ООО "БК "Укрбудмонтаж". Другим участником заговора является ЧАО "Укрэнергомонтаж".
"В течение 2017 - 2018 годов эти компании принимали участие в четырех процедурах закупок на общую сумму более 1 млрд грн и выиграли в трех крупнейших. Заказчиками строительства были Чернобыльская АЭС и "Энергоатом", - говорится в сообщении.
АМКУ обнаружило доказательства сговора между "Укрбудмонтаж" и "Укрэнергомонтаж", а именно:
- компании связаны хозяйственными отношениями;
- оказывают друг другу финансовую помощь;
- имеют общих сотрудников;
- активно коммуницировали между собой во время торгов;
- действовали синхронно во время подготовки и участия в торгах;
- входили в аукцион с одного IP-адреса;
- расположены по одному адресу;
- имеют общие особенности в оформлении документов.
"Такие действия являются нарушением Закона "О защите экономической конкуренции", что и было установлено Временной административной коллегией Антимонопольного комитета Украины", - говорится в сообщении.
Таким образом на "Укрбудмонтаж" наложили штраф на 55 млн гривен, а на "Укрэнергомонтаж" - 62 млн гривен. На протяжении трех лет эти компании не смогут участвовать в публичных закупках.
Ранее сообщалось, что уже в ближайшее время украинцам придется больше платить за коммунальные услуги.
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