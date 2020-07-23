11:18 23.07.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Цены на топливо пошли вверх: сколько стоит бензин и дизель

За вчерашний день, 22 июля, сразу несколько больших сетей автозаправочных станций подняли цены на различные виды топлива.

Цены на топливо пошли вверх: сколько стоит бензин и дизель

Вчера сеть AЗС ОККО повысила цены на все виды топлива на 50 копеек за одну литру. Таким образом, сейчас дизельное топливо на станциях ОККО стоит 24,99 грн за литр, такая же цена бензина А-92. В тоже время бензина А-95 сейчас можно приобрести за 25,99 грн/л.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на еnkorr, который предоставляет данные ценового мониторинга рынка "Консалтинговой группы "А-95".

Все виды топлива подорожали в сетях Amic и UPG. Однако здесь речь идет о 20 копейках. На станциях Amic бензин А-92 и дизтопливо можно приобрести за 23,69 грн/л, а А-95 –24,69 грн/л. В тоже время цены на станциях UPG ниже - А-95 можно купить за 22,50 грн/л, а А-92 – 21,50 грн/л и дизтопливо – за 18,45 грн/л.

В тоже время сети "БРСМ-Нафта", Shell, "Маркет", "Авантаж 7", Motto и Mango подняли цены на 10-60 копеек за литр. Также это касается и заправочных станций WOG.

Рост розничных цен начался 29 июня. С того момента розничные цены на все виды топлив выросли в среднем на 87 копеек за литр.

Ранее мы сообщали что рост неизбежен из-за роста курса доллара по отношению к гривне.


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