12:58 23.07.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Стало известно, что будет на месте отеля Днепр, который продали более, чем за 1 млрд гривен

Основатель киберкоманды NAVI Александр Кохановский рассказал, что именно вместе с партнерами сумел приобрести отель "Днепр" в Киеве. Он отметил, что намерен претворить гостиницу на большое кибеспортивное сооружение.

Стало известно, что будет на месте отеля Днепр, который продали более, чем за 1 млрд гривен

Об этом пишет УРА-Информ.

"Если честно, то хотел дождаться уже сентября и все анонсировать на презентации нашей Украинской Профессиональной Киберспортивной Ассоциации, но увы. Исходя из текущего информационного фона я чувствую острую необходимость объясниться. Победу в аукционе за отель "Днепр" одержали не российские олигархи, а украинские айтишники", - написал Кохановский на своей странице в Фейсбук.

Он отметил, что еще несколько лет назад вместе со своими партнерами уже давно задумал большой инфраструктурный киберспортивный проект, который должен был стартовать с постройки арены, но в итоге было принято решение купить отель "Днипро".

Этот отель будет первый в мире, полностью подготовленным для киберспортивных ивентов. Кроме всех атрибутов топового отеля в нем также будут киберспортивные элементы, в том числе тренировочные зоны, киберспортивная сцена, специальные номера для профессиональных игроков, а также лучший в мире players’ lounge.

Ранее мы сообщали, что сначала цена на отель "Днепр" была 81 млн грн, но в итоге она выросла до 1 млрд 111 миллионов 222 тысячи 22 гривни.


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