Лидеры Евросоюза согласовали план спасения экономики: подробности

Стало известно, что лидеры Ассоциации смогли лишь на пятый день саммита достичь договоренности о фонде восстановления экономики в условиях пандемии.

"Мы провели 4 дня и ночи, 90 часов в переговорах и достигли успеха", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.

Фонд восстановления ЕС будет состоять из 390 миллиардов евро в виде грантов и 360 миллиардов евро в виде кредитов. Он будет присоединен к новому семилетнему бюджету в размере 1 074 триллиона евро.

Также стоит отметить, что долгосрочный бюджет ЕС на этот раз было трудно согласовать, поскольку в нем "образовалась дыра" в размере 10 миллиардов евро в год из-за Brexit Британии.

Ранее сообщалось, что на прошлой неделе цены на топливо в Украине оставались на стабильном уровне, подорожания если и были, то не значительные в районе десяти копеек.