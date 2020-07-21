Лидеры Евросоюза согласовали план спасения экономики: подробности

Во вторник утром, 21 июля, лидеры Европейского Союза согласовали план спасения экономики в мире на общую сумму 750 млрд евро. Также они достигли договоренности о следующем долгосрочном бюджете ЕС объемом более 1 трлн евро. Об этомВ сообщает УРА-Информ со ссылкой на Politico.
Стало известно, что лидеры Ассоциации смогли лишь на пятый день саммита достичь договоренности о фонде восстановления экономики в условиях пандемии.
"Мы провели 4 дня и ночи, 90 часов в переговорах и достигли успеха", - сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен.
Фонд восстановления ЕС будет состоять из 390 миллиардов евро в виде грантов и 360 миллиардов евро в виде кредитов. Он будет присоединен к новому семилетнему бюджету в размере 1 074 триллиона евро.
Также стоит отметить, что долгосрочный бюджет ЕС на этот раз было трудно согласовать, поскольку в нем "образовалась дыра" в размере 10 миллиардов евро в год из-за Brexit Британии.
Ранее сообщалось, что на прошлой неделе цены на топливо в Украине оставались на стабильном уровне, подорожания если и были, то не значительные в районе десяти копеек.