Гривна сильно обесценивается на мировом рынке

Согласно данным издания, Биг-Мак стоит в Украине 59 грн, в то время как в США стоимость блюда равна 5,71 долларов. Учитывая этот факт, курс украинской национальной валюты конкретно недооценен, аж на 61,9% по сравнению с фактическим обменным курсом 27,13 грн/доллар, а курс по покупательной способности должен быть на уровне 10,33 грн/доллар.

В 2018 году по Индексу Биг-Мака украинская валюта была недооценена на 69%. Также стоит отметить, что тогда она занимала первое место в рейтинге, а в июле 2019 года украинская национальная валюта заняла уже пятое место в списке самых недооцененных валют. Тогда стоимость украинской валюты была недооценена на 61,3%, в январе гривна поднялась на седьмое место с конца, гривна была недооценена на 58,1%.

Самыми недооцененными валютами мира в июле 2020 года являются денежные единицы ЮАР, России, и Турции.

Переоцененными валютами являются только швейцарский франк, ливанский фунт шведская крона. В Швейцарии Биг-Мак стоит на 20,9% дороже, чем в Соединенных Штатах Америки.

Также стоит отметить, что индексВВ Big Mac index был разработан изданием The Economist в 1986 году.

Методология расчета индекса базируется на теории паритета покупательной способности (ППС), по которой валютный курс должен уравнивать стоимость корзины товаров (в данном случае бургера) в разных странах.

Как ранее стало известно,ВВ Национальный банк Украины опубликовал официальный курс гривны по состоянию на 17 июля. Курс фактически не изменился.