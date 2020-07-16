УЗ продает билеты на 100% мест во время карантина в поездах, что следуют через Киев

С 16 июля компания Укрзализныця начала продавать 100% билетов на поезда дальнего следования, что направляются из Киева и обратно. Также полностью теперь заполняются и транзитные поезда через украинскую столицу.
"В случае осуществления перевозки до региона, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% количества мест", – уточнили в УЗ.
Такое решение согласовано с Киевскаяой горгосадминистрацией,В сообщили в пресс-службе УЗ, передает УРА-Информ.
При этом в компании напомнили, что полностью – на 100% – уже заполняются такие поезда:
-№7/8 Харьков – Одесса – с 2 июня;
-№81/82 Харьков – Новоалексеевка – с 17 июня;
-№53/54 Днепр – Одесса – с 17 июня;
-№91/92 Одесса – Константиновка – с 29 июня.
Стоит отметить, чтоВ Укрзализныця запустила движение 38 поездов, был озвучен полный список и ограничения. Возобновилось курсирование поездов Юго-Западной и Приднепровской железных дорог.
Ранее сообщалось, что семь человек, в том числе два пилота, погибли после крушения самолета-разведчика в восточной провинции Ван в Турции, сообщил министр внутренних дел страны. Сулейман Сойлу объяснил, что самолет разбился в горах на высоте около 670 метров.