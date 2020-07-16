УЗ продает билеты на 100% мест во время карантина в поездах, что следуют через Киев

С 16 июля компания Укрзализныця начала продавать 100% билетов на поезда дальнего следования, что направляются из Киева и обратно. Также полностью теперь заполняются и транзитные поезда через украинскую столицу.

"В случае осуществления перевозки до региона, в котором не применяется ослабление противоэпидемических мероприятий, разрешается перевозка в пределах 50% количества мест", – уточнили в УЗ.

Такое решение согласовано с Киевскаяой горгосадминистрацией,В сообщили в пресс-службе УЗ, передает УРА-Информ.