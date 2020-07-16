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США угрожают санкциями за помощь в строительстве Северного Потока 2

Государственный департамент США отменит пункт, который защищает газопровод Nord Stream 2 от санкций, заявил госсекретарь Майк Помпео. Он также попросил строительные компании отказаться от проекта, иначе они пострадают от последствий.

США угрожают санкциями за помощь в строительстве Северного Потока 2

Санкции, на которые ссылается Помпео, предусмотрены в Законе CAATSA - его полное название - Закон о противодействии противникам Америки посредством санкций. Он был введен в 2017 году, но некоторые из самых суровых санкций не были применены к российским проектам по экспорту энергоносителей, начатым до вступления закона в силу.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на The Wall Street Journal.

- Инвестиции и другие виды деятельности, связанные с российскими газопроводами, будут сопряжены с риском санкций США, - объявил Помпео в среду на пресс-конференции в Вашингтоне.

- Это четкое предупреждение компаниям, помогающим с российскими вредоносными проектами. Остановитесь В сейчас или рискуйте последствиями, - добавил он, говоря о действиях Госдепартамента.

- Это не коммерческие проекты. Это российские инструменты для использования и расширения зависимости Европы от российских энергоносителей, - заявил глава дипломатии США, указывая на "Северный поток 2" и вторую линию "Турецкого потока". По его мнению, эти газопроводы подрывают "трансатлантическую безопасность".

Ранее мы сообщали, что в Польше обеспокоены ситуацией в Украине.


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