Как изменятся зарплаты врачей с сентября: Степанов назвал суммы

Министр здравоохранения Максим Степанов на сегодняшнем брифинге, 16 июля, сообщил, что Кабинет министров принял соответствующее постановление на вчерашнем заседании 15 июля.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Страну.

"На заседании Кабмина было принято решение касаемо обеспечения финансовым ресурсом доплат медицинским работникам, начиная с 1 сентября и до конца года. Это и врачи, и средний медицинский персонал, и младший медицинский персонал", - сообщил Максим Степанов.

Он отметил, что в среднем зарплата врача вырастет наВ 3 500 гривен, медицинского персонала на 2 500 гривен, а младшего медицинского персонала – на 1 250 гривен.

Министр здравоохранения рассказал, что в общем из коронавирусного фонда на повышение зарплат медицинским сотрудникам было выделено 7,4 миллиарда гривен. Также более 103 миллионов гривен было выделено на стажировку врачей-интернов.

Ранее мы сообщали, что топ-менеджер "Нафтогаза" получает больше, чем Трамп, Путин и Меркель вместе взятые.