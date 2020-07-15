11:05 15.07.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Зеленский рассказал, когда назначит нового главу НБУ

Действующий украинский президент В Владимир Зеленский пообещал до конца недели назначить нового председателя НБУ. Об этомВ Зеленский написал на своей странице в Twitter, передает УРА-Информ.

Зеленский рассказал, когда назначит нового главу НБУ

Как отметил глава государства, такое обещание он дал во время телефонного разговора с директором Международного валютного фонда Кристалиной Георгиевой.

"Сообщил Кристалине Георгиевой, что до конца недели предложу парламенту кандидатуру нового главы НБУ. Это будет независимый технократ, который будет продолжать независимый курс Нацбанка. Все решения я принимаю только в интересах народа Украины", - написал Зеленский.

Для Украины сотрудничество с МВФ в рамках новой программы stand-by является важным приоритетом.

"Дискуссии о деятельности Национального банка Украины должны быть лишены политической окраски, которая может оказать негативное влияние на институциональную способность и независимость регулятора", - приводит слова ЗеленскогоВ Офис президента Украины.

Стоит отметить, что основными критериями выбора кандидатуры является профессионализм, честность и безупречная репутация.

Ранее сообщалось, чтоВ отставка главы Национального банка Украины Якова Смолия может иметь негативные последствия для Украины.


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