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Инвесторы "Укрбуда" вновь пикетировали офис "Киевгорстроя"

Инвесторы ЖК "Укрбуда" уже в третий раз собрались на пикет возле офиса "Киевгорстроя" и ФК "Житло-Капитал". Люди требуют скорейшего завершения строительства купленного ними жилья. Об этомВ говорится в сюжете "24 канала", передает УРА-Информ.

Инвесторы

Стоит отметить, что в декабре 2019 "Киевгорстрой" взял обязательство достроить 17 замороженных ЖК "Укрбуда", а пять завершенных объектов ввести в эксплуатацию в январе текущего года. Известно, что соглашение между компанией и фондом финансирования строительства жилья на 17 замороженных объектов до сих пор не подписано, а пять объектов так и не введены в эксплуатацию.

В свою очередь, представители фонда финансирования "Житло-капитал" требуют от "Киевгорстроя" прозрачного договора, по которому "Киевгорстрой" возьмет на себя полную ответственность за завершение строительства.

"Согласно законодательству, по договору должен выступать только один застройщик, который берет на себя обязательства по достройке данного объекта и вводу в эксплуатацию, несет полную ответственность за объект перед нами и вкладчиками", - заявил директор ФК "Житло-Капитал" Егор Смелый.

Известно, что договор, который предлагает "Киевгорстрой" оставляет основным застройщиком корпорацию "Укрбуд", которая сейчас существует только де-юре, а "Киевгорстрой" входит в договор как подрядчик "Укрбуда".

"Если завтра что-то произойдет с "Укрбуд", например банкротство, то не останется застройщика, который несет ответственность. Не будет даже компании, которая согласно договору сможет ввести в эксплуатацию завершенные объекты строительства", - добавил Егор Смелый.

Также известно, что по подсчетам фонда финансирования, на сегодняшний день более 40 000 людей остаются в заложниках этой ситуации.

Ранее стало известно, что многие украинскиъ туристы, которые пользовались услугами дешевые авиаперевозок – лоукостеров после принятия Верховной Радой законопроекта о введении пошлин за вылет и груз в самолетах переживают, что цены на авиабилеты возрастут.В 


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