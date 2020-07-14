Почему дорожает бензин и что будет с ценами на топливо дальше: эксперты дали прогноз

Эксперты отмечают, что цены на пошли в гору из-за того, что на данный момент еще не проданы оптовые запасы топлива, изготовленного из более дорогой нефти. Заместитель директора Научно-технического центра "Психея" Геннадий Рябцев считает, что цены на дизель и бензин могут пойти в гору еще на одну гривну.

О этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

"Половина этого потенциала была реализована за первые дни июля, но подорожавшая гривня внесла свои коррективы, и потенциал подорожания снова вырос на 40-50 коп./л. Изменение цен было весьма неравномерным по разным областям, причем никакой закономерности, по сравнению с минувшей неделей, не наблюдалось", - сказал эксперт.

Со своей стороны, директор консалтинговой группы "А-95" Сергей Куюн считает, что на этой неделе повышение цен продолжится.

"Присутствует вероятность роста цен еще в пределах 50 коп./л на бензин и дизель", - отметил эксперт.

Ранее мы сообщали, что эксперты дали прогноз, что будет с курсом доллара.