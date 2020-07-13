12:23 13.07.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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В Украине при строительстве дорог будут использовать отходы металлургических предприятий

Отныне в Украине при строительстве дорог в рамках программы "Большое строительство" будут использованы отходы металлургических предприятий. Об этом идет речь в сообщении на сайте "Укрметаллургпрома", передает УРА-Информ.

В Украине при строительстве дорог будут использовать отходы металлургических предприятий

В компании отметили, что "Укрметаллургпром", "Национальная ассоциация дорожников Украины" и "Государственный дорожный научно-исследовательский институт им. М.П. Шульгина" подписали трехсторонний меморандум о содействии научно-техническому прогрессу в автодорожном строительстве.

Также стало известно, что согласно данному меморандуму предусматривается использование отходов металлургического производства в дорожном строительстве.

"В Украине объем шлаковых накоплений достигает 160 млн т., и использование металлургических шлаков в дорожном строительстве позволит решить ряд экологических проблем", - сказал президент "Укрметаллугпрома" Александр Каленков.

Также он добавил, что отходы металлургического производства используют наиболее технологически развитые страны, тем самым обеспечивая при этом рециркуляцию экономики, и, по его мнению, Украина должна развиваться в этом направлении.

"Подписание трехстороннего Меморандума - символ начала активной работы над внедрением шлаков в дорожном строительстве", - считает Каленков.

Ранее сообщалось, чтоВ Кабинет Министров выделил около 30 миллиардов гривен, чтобы покрыть дефицит бюджета в Пенсионном фонде. Несмотря на это, все еще существует риск возникновения проблем с пенсионными выплатами и заработными платами.


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