15:28 01.07.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Украина побила рекорд по остатку средств в казне: какая цифра шокировала население

На 1 июля 2020 года остаток средств на Едином казначейском счету составили рекордные 75,7 миллиарда гривен. За всю историю существования государства такая цифра является победоносной. Об этом сообщаетВ УРА-ИнформВ со ссылкой на данные Государственной казначейской службы.

Украина побила рекорд по остатку средств в казне: какая цифра шокировала население

В ведомстве отметили, что такая сумма в 2,3 раза выше, чем показатели по состоянию на начало июня, когда остатки средств на ЕКС составляли 32,49 млрд гривен.

Год назад на ЕКС средств было в 5,8 раза меньше. Всего лишь 12,96 млрд гривен.

Также в службе отметили, что таким рекордом Украина обязана дивидендам от Приватбанка в размере 24,46 млрд гривен иВ НАК "Нафтогаз Украины"В в размере 39,6 млрд гривен, которые были перечислены в последнюю неделю прошедшего месяца.

Как сообщал ранее УРА-Информ, сВ первого июля украинские пенсионеры будут получать незначительно, но большую пенсию. Все из-за того, что изменился прожиточный минимум.


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