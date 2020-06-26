11:30 26.06.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100245326:Nataly

Правительство резко подняло стоимость доставки газа

С 1 июля текущего года граждан Украины ждет второй этап повышения цены на газ для населения в государстве. В силу вступают новые тарифы за транспортировку газа. Об этом сообщает УРА-Информ.

Правительство резко подняло стоимость доставки газа

Для каждой отдельной области отдельно вступает тариф на транспортировку газа, постановила Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Большинство украинцев ждет подорожание платежек от 1% до 22%.

Совершенно не понесет изменения тарифВ у клиентов Киевгаза, Донецкоблгаза, Кременчуггаза, Тернопольгоргаза Коростышевгаза и Харьковгоргаза.

Почти повезло клиентам Киевоблгаза, Кировоградгаза и Ривнегаза: тут тариф повыситсяВ всего лишь на 1%.

У Винницагаз стоимость услуги за транспортировку газа повыситсяВ на 6%В – до 1,13 грн за доставку 1 куб м (изначально повышать собирались на 22%).

-Мелитопольгаз – 22%,

-Одессагаз – 21%,

-Уманьгаз – 17%,

-Гадячгаз – 16%,

-Запорожгаз – 15%.

Как ранее сообщал УРА-Информ,В Украина намерена и дальше делать важные шаги, чтобы в будущем стать полноправным членом Европейского Союза. Для этого необходимо, сначала сделать важные шаги в каждой из важможных сфер.


Поделиться

Читайте также:
 
Польша возобновляет авиарейсы в Украину: что известно Количество новых случаев COVID-19 теперь измеряется тысячами: данные за 25 июня Символ Франции и Парижа открыли после трехмесячного перерыва Украина попросила помощь у ЕС и НАТО из-за ситуации с наводнениями
Проишествия
  • 16:19 В Варшаве автобус с пассажирами упал из моста: есть жертвы
  • 11:00 Смертельное ДТП в Днепре: среди пострадавших - дети
  • 13:02 Потоп в Западных областях Украины превысил масштабы стихийного бедствия 2008 года
  • 10:51 В Мексике разбился самолет: погибли дети
  • 10:20 Шмыгаль и Аваков экстренно отправились в Ивано-Франковскую область: стала известна причина
  • 17:11 Наводнение в Карпатах: к Буковелю и Яремче не добраться
  • 14:12 Кроме коронавируса в Черновицкой области еще одна беда: страшно прогнозировать, что произойдет
  • 11:29 Реалии из 86: в Чернобыле третий день не могут потушить пожар
  • 11:19 Названа возможная причина взрыва части дома на Позняках
  • 11:46 Под обломками: что известно о взрыве на Позняках
  • 10:12 Ситуация на Донбассе накаляется: что известно
  • 13:50 Человек подорвался из-за игры в Борисполе
  • 11:19 Под Черкассами в ДТП пострадало трое детей
  • 13:52 В Одессе погиб пилот при падении самолета
  • 10:50 Погода в Украине покалечила четверых людей
  • 11:39 Возле Винницы пьяная женщина за рулем сбила четырех детей
  • 10:23 Убийство Гандзюк: главного заказчика доставляют в суд
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив