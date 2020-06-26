Правительство резко подняло стоимость доставки газа

С 1 июля текущего года граждан Украины ждет второй этап повышения цены на газ для населения в государстве. В силу вступают новые тарифы за транспортировку газа. Об этом сообщает УРА-Информ.
Для каждой отдельной области отдельно вступает тариф на транспортировку газа, постановила Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Большинство украинцев ждет подорожание платежек от 1% до 22%.
Совершенно не понесет изменения тарифВ у клиентов Киевгаза, Донецкоблгаза, Кременчуггаза, Тернопольгоргаза Коростышевгаза и Харьковгоргаза.
Почти повезло клиентам Киевоблгаза, Кировоградгаза и Ривнегаза: тут тариф повыситсяВ всего лишь на 1%.
У Винницагаз стоимость услуги за транспортировку газа повыситсяВ на 6%В – до 1,13 грн за доставку 1 куб м (изначально повышать собирались на 22%).
-Мелитопольгаз – 22%,
-Одессагаз – 21%,
-Уманьгаз – 17%,
-Гадячгаз – 16%,
-Запорожгаз – 15%.
Как ранее сообщал УРА-Информ,В Украина намерена и дальше делать важные шаги, чтобы в будущем стать полноправным членом Европейского Союза. Для этого необходимо, сначала сделать важные шаги в каждой из важможных сфер.