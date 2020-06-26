Правительство резко подняло стоимость доставки газа

Для каждой отдельной области отдельно вступает тариф на транспортировку газа, постановила Нацкомиссия по регулированию в сфере энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ). Большинство украинцев ждет подорожание платежек от 1% до 22%.

Совершенно не понесет изменения тарифВ у клиентов Киевгаза, Донецкоблгаза, Кременчуггаза, Тернопольгоргаза Коростышевгаза и Харьковгоргаза.

Почти повезло клиентам Киевоблгаза, Кировоградгаза и Ривнегаза: тут тариф повыситсяВ всего лишь на 1%.

У Винницагаз стоимость услуги за транспортировку газа повыситсяВ на 6%В – до 1,13 грн за доставку 1 куб м (изначально повышать собирались на 22%).

-Мелитопольгаз – 22%,

-Одессагаз – 21%,

-Уманьгаз – 17%,

-Гадячгаз – 16%,

-Запорожгаз – 15%.

Как ранее сообщал УРА-Информ,В Украина намерена и дальше делать важные шаги, чтобы в будущем стать полноправным членом Европейского Союза. Для этого необходимо, сначала сделать важные шаги в каждой из важможных сфер.