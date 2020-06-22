Кабмин подписал смертный приговор для "Центрэнерго"

"Решить многолетнюю проблему всех шахт за счет другого полуобанкротившегося государственного предприятия - точно не мудрое решение. Распоряжение Кабмина от 17.06.2020 о том, чтобы обязать «Центрэнерго» закупать уголь «отечественного» производителя вместо газа - это, к сожалению, смертный приговор предприятию, ведь при этих условиях «Центрэнерго» будет терять по 30 копеек на каждом киловатт-часе электроэнергии", - написал Сенниченко.

Также из простейших расчетов стало ясно, что себестоимость киловатт-часа при работе на газу - 83 копейки, при работе на угле - 1,2 гривны.

Глава ФГИ добавил, что выходом из такой печально сложившейся ситуации вокруг компании может стать "комбинированная топливная модель" с домешиванием дешевого газа. Учитывая этот факт, уголь должен быть поставлен исключительно от государства, а не от частных предприниматилей.

"Мы предложили КМУ изменить решение от 17.06.2020 года таким образом, чтобы мы закупали уголь только государственных шахт, а не любых отечественных", - написал Сенниченко.

17 июня Кабинет министров Украины принял распоряжение о приоритетном использовании национального энергетического угля для производства электроэнергии на тепловых электростанциях.

Ранее стало известно, что вВВ Украине наконец-то намерены пересмотреть прожиточный минимум. Его намерены увеличить, однако сам процесс затянется на два этапа.