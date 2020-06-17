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Ракеты, боеприпасы и рации: США передали оружия Украине на 60 млн долларов

Соединенные Штаты Америки передали Украине военное оборудование на 60 млн долларов. Сюда входят рации и противотанковые ракеты Javelin. Об этомВ сообщили в посольстве США в Украине.

Ракеты, боеприпасы и рации: США передали оружия Украине на 60 млн долларов

Также в американском посольстве добавили, что власти Соединенных Штатов Америки "настойчиво" поддерживают украинское государство во время агрессии Российской Федерации на территориях Донбасса.

"Помощь США в сфере безопасности и сотрудничество с Украиной во время COVID-19 продолжаются! Вчера Управление оборонного сотрудничества посольства США получило оборудование на 60 миллионов долларов для передачи украинским партнерам, включая рации, боеприпасы и противотанковые ракеты Javelin", - сообщили в США.

Как сообщалось ранее, во вторник власти Северной Кореи пригрозили направить войска в демилитаризованную зону возле границы с Южной Кореей. Министерство обороны в Сеуле заявило, что южнокорейская армия внимательно следит за передвижением северных войск и готова к любым ситуациям.


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