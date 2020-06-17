12:48 17.06.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Отдам даром: ставка по гособлигациям снижена на 150 базисных пунктов

На аукционах от 16 июня, в понедельник Министерство финансов Украины выставилоВ облигации внутреннего государственного займаВ со сроком обращения 3 и 6 месяцев и 2 и 3 года по максимально низким ставкам. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

Отдам даром: ставка по гособлигациям снижена на 150 базисных пунктов

В Минфине отметили, что средневзвешенные ставки доходности по 3-месячным и 6-месячным ценным бумагами были снижены на 150 базисных пунктов и составили 7,5% и 8% соответственно.

В бюджет Украины было привлечено 532 млн грн по 3-месячным ОВГЗ и 483 млн грн по 6-месячным ОВГЗ.

Суммарно на аукционах от 16 июня ведомство привлекло в бюджет 1,96 млрд грн.

Также, в данный момент прослеживается возврат спроса на долгосрочные инструменты.

От размещения двухлетних украинских государственных облигаций в бюджет страны поступило 729 млн грн, а трехлетних - 216 млн грн. Средневзвешенная ставка доходности по этим инструментам составила 10,57% и 10,76% соответственно.

Ранее УРА-Информ писал, что вВ Украине стартовала программа ускорения частных инвестиций в сельское хозяйство страны, в рамках которого будет полученВ заем Всемирного банка на 200 млн долларов США.


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