Цены на овощи упадут, но не на все: эксперт дал прогноз

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире "Украина 24" рассказал, что украинцам все-таки стоит ожидать реального удешевления овощей. Он назвал также приблизительные сроки, когда снижение цены наступит.

"Не на все цены идут вверх. Более того, когда мы говорим о продуктах питания, то мы входим сейчас в сезонное удешевление борщевого набора, удешевление группы открытого грунта, то есть овощи, молодыеВ фрукты. Пока это не очень заметно. Начиная с конца июня — начала июля, мы с вами увидим реальное удешевление по всей палитре товаров, поступающих к нам из украинских городов", - цитирует эксперта УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

В тоже время эксперт отметил, что совсем другая ситуация с промышленнойВ группой товаров. Здесь вполне возможен рост товаров из-за того, что Украина зависит от импорта товаров этой группы, а во время карантина их ввозили очень мало. Также спрос на промышленные товары упал из-за того, что украинцы больше расходуют средств на продовольственные товары.

Ранее мы сообщали, что цена на газ для украинцев пойдет вверх осенью.