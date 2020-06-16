12:12 16.06.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Цены на овощи упадут, но не на все: эксперт дал прогноз

Цены на овощи на данный момент весьма высокие, когда же ждать их снижения и будет оно вообще, учитывая какая погода в Украине была весной, да и летом она не лучше.

Цены на овощи упадут, но не на все: эксперт дал прогноз

Член Экономического дискуссионного клуба Олег Пендзин в эфире "Украина 24" рассказал, что украинцам все-таки стоит ожидать реального удешевления овощей. Он назвал также приблизительные сроки, когда снижение цены наступит.

"Не на все цены идут вверх. Более того, когда мы говорим о продуктах питания, то мы входим сейчас в сезонное удешевление борщевого набора, удешевление группы открытого грунта, то есть овощи, молодыеВ фрукты. Пока это не очень заметно. Начиная с конца июня — начала июля, мы с вами увидим реальное удешевление по всей палитре товаров, поступающих к нам из украинских городов", - цитирует эксперта УРА-Информ со ссылкой на Украину 24.

В тоже время эксперт отметил, что совсем другая ситуация с промышленнойВ группой товаров. Здесь вполне возможен рост товаров из-за того, что Украина зависит от импорта товаров этой группы, а во время карантина их ввозили очень мало. Также спрос на промышленные товары упал из-за того, что украинцы больше расходуют средств на продовольственные товары.

Ранее мы сообщали, что цена на газ для украинцев пойдет вверх осенью.


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