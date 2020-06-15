Что будет с безвизом для украинцев после завершения пандемии: вице-премьер дала прогноз

Однако Европейский Союз пока не отрывает свои внешние границы для иностранцев, в том числе для украинцев. Нужно ли переживать по поводу возможных последствий коронавируса по безвизу? На этот вопрос ответила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она отметила, что на уровне Европейского Союза введение каких-то ограничения на безвизовые путешествия не обсуждалось ни одного разу.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Европейскую Правду.

"11 июня Еврокомиссия приняла рекомендации по ослаблению ограничений на путешествия на территории ЕС. Там также нет никаких положений, которые бы совмещали ограничения, связанные с пандемией, и политический дискурс по безвизу. Поэтому это не является предметом диалога", - сказала Стефанишина.

Она также добавила, что когда Украине сможет демонстрировать эффективность карантинных мероприятий, то будет больше шансов быстрее вернуться к открытию авиасообщений со странами Европейского Союза и действию безвиза.

Напомним, что сегодня в аэропорту Борисполь запланировано четыре международных рейса - Это два рейса в Минск, а также рейсы в Амстердам и Дубаи и обратно.