14:48 15.06.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Что будет с безвизом для украинцев после завершения пандемии: вице-премьер дала прогноз

Уже с сегодняшнего дня, 15 июня, Украина снова возобновил международное авиасообщение. Пару рейсов за границу должно состояться уже в этот день.

Что будет с безвизом для украинцев после завершения пандемии: вице-премьер дала прогноз

Однако Европейский Союз пока не отрывает свои внешние границы для иностранцев, в том числе для украинцев. Нужно ли переживать по поводу возможных последствий коронавируса по безвизу? На этот вопрос ответила вице-премьер по вопросам европейской и евроатлантической интеграции Ольга Стефанишина. Она отметила, что на уровне Европейского Союза введение каких-то ограничения на безвизовые путешествия не обсуждалось ни одного разу.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Европейскую Правду.

"11 июня Еврокомиссия приняла рекомендации по ослаблению ограничений на путешествия на территории ЕС. Там также нет никаких положений, которые бы совмещали ограничения, связанные с пандемией, и политический дискурс по безвизу. Поэтому это не является предметом диалога", - сказала Стефанишина.

Она также добавила, что когда Украине сможет демонстрировать эффективность карантинных мероприятий, то будет больше шансов быстрее вернуться к открытию авиасообщений со странами Европейского Союза и действию безвиза.

Напомним, что сегодня в аэропорту Борисполь запланировано четыре международных рейса - Это два рейса в Минск, а также рейсы в Амстердам и Дубаи и обратно.


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