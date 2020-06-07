20:05 07.06.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Что будет с курсом доллара на новой неделе: прогноз эксперта

Что будет с долларом после очередных праздников. Стоит ли ожидать падения курса доллара по отношению к гривне или же стоит ожидать укрепления американской валюты. Об это рассказал эксперт.

Что будет с курсом доллара на новой неделе: прогноз эксперта

Инвестиционный банкир Сергей Фурса, отвечая на вопрос о том, как будет в ближайшие несколько дней колебаться курс доллара, отметил, что ситуация в ближайшую неделю останется стабильной, ведь новый кредит Международного валютного фонда сделал невозможными резкие скачки гривны.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украина 24.

"Ничего не изменится. Нет ничего, что бы существенно влияло на гривню. Транш уже начал влиять в тот момент, когда сказали, что он предполагается. Разве что упадет астроид или начнется давление на Национальный банк – тогда будет влияние. Сейчас деньги транша пойдут Минфину, в бюджет, на валютный рынок это не выйдет", - отметил эксперт.

Ранее инвестиционный банкир Тарас Козак отмечал, что курс доллара может упасть даже ниже отметки 25 гривен за один американский доллар. На данный момент официальный курс Национального банка Украины составляет 26,69.


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