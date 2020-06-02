10:50 02.06.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Сколько получает главный полицейский Украины: интересные цифры

Стала известна сумма, которую получил глава Национальной полиции Украины Игорь Клименко за свою работу в апреле месяце.

Сколько получает главный полицейский Украины: интересные цифры

На руки главный полицейский Украины получил сумму 75 134 гривны. Это меньше, чем у него было за предыдущий месяц – март. За первый месяц весны Клименко получил в общей сложности вышла 121 000 гривен. Однако здесь кроме заработной платы, у него также были и весьма солидные надбавки.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинские Новости.

Должностной оклад Игоря Клименко за апрель составил 40 тысяч гривен. Также он получил две тысячи 600 гривен за специальное звание, 21 300 гривен – надбавки за стаж службы, восемь тысяч гривен надбавки он получил за выполнение функций эксперта по вопросам государственной тайны, такую-же сумму он получил за работу в условиях режимных ограничений. В тоже время надбавка за специфические условия службы составила 41 535 гривен.

В итоге за месяц на руки у Игоря Клименко получилось 75 134 гривны.

Ранее мы сообщали, что президент Владимир Зеленский принял окончательное решение по судьбе министра МВД Арсена Авакова.


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