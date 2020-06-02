13:52 02.06.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Что будет с курсом доллара: чего ожидать до конца года, прогноз эксперта

Учитывая проблемы с экономикой после пандемии коронавируса и введенных карантинных мер трудно предположить каким будет курс доллара до конца 2020 года.

Что будет с курсом доллара: чего ожидать до конца года, прогноз эксперта

Своим мнением в это вопросе поделился экономист Олег Пендзин. Он считает, что курс американской валюты по отношении к украинской гривне в этом году будет держаться на уровне 27-28 грн за доллар. Также эксперт поделился своим мнением, как на курс повлияет транш от Международного валютного фонда.

"Я бы не связывал на сегодняшний момент динамику курса с приходом транша. Да, частично он пойдет в резервы Национального банка Украины, частично пойдет на покрытие дефицита государственного бюджета. Но на сегодняшний момент это не те деньги, во имя которых что-то изменится на валютном рынке", - цитирует эксперта УРА-Информ со ссылкой на Сегодня.

Он считает, что Национальный банк Украины будет держать курс в тех коридорах, которые есть сегодня. То есть на максимальном уровне 27028 гривен за один американский доллар.

Ранее мы публиковали слова эксперта, который рассказал, что ждать от цен на бензин, дизельное топливо и автогаз уже в ближайшее время.


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