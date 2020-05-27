14:26 27.05.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244885:labazovych

Шмыгаль поставил амбициозную цель: что ждет Украину

Несмотря на проблемы с экономикой в Украине из-за пандемии коронавируса и введения карантинных мер Кабинет министров имеет весьма серьезные цели.

Шмыгаль поставил амбициозную цель: что ждет Украину

Премьер-министр Денис ШмыгальВ назвал одной из целей Кабинета министров попадание в топ-30 рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business. Интересно, что предыдущий премьер Украины Алексей Гончарук ставил цель попадание Украины в топ-10 Doing business на протяжении трех лет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Мы обсуждаем уменьшение налоговой нагрузки для МСБ, а также т.н."регуляторную гильотину". Наш успех будет показательный, когда простые "ФОПы" больше не будут нуждаться в помощи бухгалтеров в заполнении документов. Это важно, упростить максимально роботу микро-, малого и среднего бизнеса. Украина войдет в топ-30 стран мира в вопросе легкости администрирования налогов", - отметил премьер на сегодняшнем заседании Правительства.

На данный момент в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business за 2020 году Украина занимает 64 место. Это на семь позиций лучше, чем годом раее.

Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов. С 2014 по 2018 годы стране удалось в общем подняться на 24 позиции.

Ранее мы сообщали, что Apple зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью в украинской юрисдикции.


Поделиться

Читайте также:
 
Apple заходит в Украину: что известно на данный момент Не прошло и трех дней: метро в Киеве будет работать с ограничениями На Зеленского подали в суд: стала известна причина Топ-10 самых продаваемых смартфонов 2020 года: появился неожиданный лидер
Проишествия
  • 11:35 Ужас в детском саду: воспитательница убила трехлетнюю девочку
  • 18:40 Последние новости по поводу убийства народного депутата Давиденко: что известно
  • 13:01 Знаменитая модель и популярный журналист среди жертв катастрофы самолета над Карачи: стали известны новые подробности
  • 14:02 Над Карачи разбился пассажирский самолет: на борту было более 100 человек (ВИДЕО)
  • 11:51 Зверский расстрел на Житомирщине: мужчина в лесу застрелил семь человек
  • 13:09 В Канаде разбился самолет: стало известно, сколько человек погибло
  • 20:09 Украина пойдет в суд если не договорится с Ираном: последние новости по поводу катастрофы МАУ
  • 10:35 Ан-124 Руслан не сумел приземлиться в аэропорту Копенгагена: причина весьма удивительная
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив