Шмыгаль поставил амбициозную цель: что ждет Украину

Премьер-министр Денис ШмыгальВ назвал одной из целей Кабинета министров попадание в топ-30 рейтинга легкости ведения бизнеса Doing Business. Интересно, что предыдущий премьер Украины Алексей Гончарук ставил цель попадание Украины в топ-10 Doing business на протяжении трех лет.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Украинскую Правду.

"Мы обсуждаем уменьшение налоговой нагрузки для МСБ, а также т.н."регуляторную гильотину". Наш успех будет показательный, когда простые "ФОПы" больше не будут нуждаться в помощи бухгалтеров в заполнении документов. Это важно, упростить максимально роботу микро-, малого и среднего бизнеса. Украина войдет в топ-30 стран мира в вопросе легкости администрирования налогов", - отметил премьер на сегодняшнем заседании Правительства.

На данный момент в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business за 2020 году Украина занимает 64 место. Это на семь позиций лучше, чем годом раее.

Украина заняла 64-е место в рейтинге инвестиционной привлекательности Doing business-2020, улучшив позицию прошлого года на 7 пунктов. С 2014 по 2018 годы стране удалось в общем подняться на 24 позиции.

Ранее мы сообщали, что Apple зарегистрировала общество с ограниченной ответственностью в украинской юрисдикции.