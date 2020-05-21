13:21 21.05.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Сколько денег Украина потеряла из-за карантина: шокирующие цифры

Карантинные меры, которые ввели в Украине из-за распространения коронавирусной инфекции в стране и в мире, сильно ударил по украинской экономике. Страна потеряла несколько миллиардов долларов.

Сколько денег Украина потеряла из-за карантина: шокирующие цифры

Киевская школа экономики провела исследование, согласно которому страна из-за введения карантинных мер потеряла 53,5 миллиарда долларов. При этом, если бы карантинные меры не были введены, Украина могла бы потерять 54 миллиарда долларов. Эти данные были представлены во время онлайн-конференции.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на hromadske.ua.

"Снятие карантина в "черном" сценарии (при котором предполагается максимальная смертность от коронавируса — ред.) стоило бы Украине 54 миллиарда долларов. С другой стороны мы можем посчитать, сколько денег теряет экономика из-за того, что карантин сохраняется: транспорт не работает, экономический кризис продолжается, люди теряют работу... Эти потери составляют примерно 53,5 миллиарда долларов", — заявил президент Киевской школы экономики и бывший министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Украины Тимофей Милованов.

Он добавил, что фактически показатели одинаковые, в том что если бы Украина не вводила карантин, потери были бы такими же, как и сейчас.

Однако он отметил, что самое главное, что удалось сохранить много человеческих жизней благодаря карантину.

Ранее мы сообщали, что с 22 мая по 22 июня в Украине будет адаптивный карантин.


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