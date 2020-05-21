Италия поборола коронавирус: открываются все аэропорты страны

Все аэропорты в Италии, закрытые из-за пандемии коронавируса, возобновят свою работу 3 июня. Об этом заявил министр инфраструктуры и транспорта Паола де Микели в среду, 20 мая.
В этот день региональные границы, а также национальные границы будут открыты для людей из стран Европейского Союза.
Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Rai.
Глава министерства подчеркнул, что решение об открытии аэропортов позволит возобновить как внутренние, так и международные связи.
Ранее в тот же день итальянские авиалинии Alitalia объявили, что 2 июня они будут возобновят рейсы из Рима в Нью-Йорк, а также в Мадрид и Барселону, а также из Милана на юг Италии.
На данный момент неизвестно, когда возобновится авиасообщение между Украиной и Италией. По последним данным границы Европейского Союза для украинцев, которые не имеют официальной работы или ПМЖ в Европе, остаются закрытыми как минимум до 15 июня.
Напомним, что первой страной, которая может возобновить регулярное авиасообщение с Украиной является Грузия. Это может произойти уже первого июля.