Италия поборола коронавирус: открываются все аэропорты страны

В этот день региональные границы, а также национальные границы будут открыты для людей из стран Европейского Союза.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Rai.

Глава министерства подчеркнул, что решение об открытии аэропортов позволит возобновить как внутренние, так и международные связи.

Ранее в тот же день итальянские авиалинии Alitalia объявили, что 2 июня они будут возобновят рейсы из Рима в Нью-Йорк, а также в Мадрид и Барселону, а также из Милана на юг Италии.

На данный момент неизвестно, когда возобновится авиасообщение между Украиной и Италией. По последним данным границы Европейского Союза для украинцев, которые не имеют официальной работы или ПМЖ в Европе, остаются закрытыми как минимум до 15 июня.

Напомним, что первой страной, которая может возобновить регулярное авиасообщение с Украиной является Грузия. Это может произойти уже первого июля.