13:15 13.05.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Стало известно, почему медики все еще не получили обещанные надбавки: причина банальна

Медики продолжают ожидать обещанные надбавки за борьбу с коронавирусной инфекцией. О ситуации рассказали в Министерстве здравоохранения Украины.

Стало известно, почему медики все еще не получили обещанные надбавки: причина банальна

Министр здравоохранения Максим Степанов рассказал, что выплаты надбавок медицинским сотрудникам задерживаются из-за бюрократических проволочек. Он также отметил, что эта ситуация будет решена уже в ближайшее время.

"Мы понимаем, что возникли определенные бюрократические коллизии, которые требуют урегулирования особенно по тем областям, где выплаты были проведены не в полном объеме. Думаю, этот вопрос будет решен в ближайшие дни", -В цитирует Степанова Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Он также добавил, что сейчас Национальная служба здравоохранения занимается соответствующим вопросом и заключает договора непосредственно с больницами для перечисления этих средств.

Министр здравоохранения отметил, что уже до конца этой недели Национальная служба здравоохранения выплатит первые надбавки. При этом надбавки замай будут уже идти в автоматическом режиме и не будет никаких задержек.

Максим Степанов заявил, что на лечение больных с COVID-19 предусмотрено 15,8 млрд гривен, в эту сумму входят и выплаты надбавок медикам.

Ранее мы сообщали, что в Украине более 16 400 подтвержденных случаев COVID-19.


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