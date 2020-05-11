Польшу ждет катастрофа если не поможет Украина: что происходит у соседей

"Польша является огромным производителем продуктов питания, одним из крупнейших в Европе. Скажем, мы больше в ЕС выращиваем шампиньонов и др. Поэтому, если работники из Украины не приедут, это будет катастрофа. То, что будет выращено в полях, пропадет, поскольку некому будет собирать", - цитирует Гайовничека Ура-Информ со ссылкой на Укринформ.

Он добавил, что Республика Польша на данный момент нуждается в очень большом количестве украинских рабочих.

Глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей отметил что если в ближайшие недели украинцы из-за карантина и коронавирусной инфекции не смогут приехать на работу в Польшу, то вполне реально, что польские аграрии выйдут на протесты.

По последним данным в Польше находится до миллиона украинцев. Из-за пандемии коронавируса в Украине вернулось близко 180 000 человек.

Напомним, что начиная с сегодня, 11 мая, в Украине ослабили некоторые карантинные меры.