11:31 11.05.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
100244656:labazovych

Польшу ждет катастрофа если не поможет Украина: что происходит у соседей

Глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей Анджей Гайовничек рассказал, что во время сезона сбора фруктов и овощей Польша нуждается в сотнях тысячах украинских трудовых мигрантов. Без них нужно будет сложно собрать урожай в Польше.

Польшу ждет катастрофа если не поможет Украина: что происходит у соседей

"Польша является огромным производителем продуктов питания, одним из крупнейших в Европе. Скажем, мы больше в ЕС выращиваем шампиньонов и др. Поэтому, если работники из Украины не приедут, это будет катастрофа. То, что будет выращено в полях, пропадет, поскольку некому будет собирать", - цитирует Гайовничека Ура-Информ со ссылкой на Укринформ.

Он добавил, что Республика Польша на данный момент нуждается в очень большом количестве украинских рабочих.

Глава польской Ассоциации переработчиков фруктов и овощей отметил что если в ближайшие недели украинцы из-за карантина и коронавирусной инфекции не смогут приехать на работу в Польшу, то вполне реально, что польские аграрии выйдут на протесты.

По последним данным в Польше находится до миллиона украинцев. Из-за пандемии коронавируса в Украине вернулось близко 180 000 человек.

Напомним, что начиная с сегодня, 11 мая, в Украине ослабили некоторые карантинные меры.


Поделиться

Читайте также:
 
Шмыгаль рассказал, как Украина может полностью выйти из карантина: что нужно знать Новые случая коронавируса в Ухане: впервые с половины марта Не все регионы Украины ослабляют карантин: где продолжают действовать жесткие ограничения Уже есть улучшения: ситуация с коронавирусом в Украине немного улучшилась
Проишествия
  • 11:12 Крупный теракт в Египте: что произошло
  • 10:39 Россия снова спровоцировала НАТО: Альянсу пришлось отвечать
  • 13:11 Как из фильма ужасов: в Харькове голая женщина ходила с отрезанной головой ребенка (ФОТО+ВИДЕО)
  • 12:10 Он должен был остановить российскую агрессию: что известно о катастрофе вертолета НАТО
  • 12:07 Полицейские в прямом эфире избили известного журналиста (ВИДЕО)
  • 16:45 СБУ завершила резонансное расследование: что известно и кто виновен
  • 14:02 Не выдержал обсервации: мужчина покончил жизнь самоубийством в больнице
  • 12:57 Каким ублюдком надо быть, что б делать такое? - Аваков обратился к украинцам
  • 15:38 В СБУ работал высокопоставленный агент ФСБ: что известно о громком задержании
  • 11:38 МАУ начала выплаты компенсаций семьям жертв авиакатастрофы в Иране
  • 12:44 Во Львове прямо на остановке убили лидера популярной рок-группы
  • 21:00 В Черновцах прямо на улице застрелили мужчину: подробности преступления
  • 11:05 Кулеба рассказал последние новости по поводу расследования катастрофы самолета МАУ
  • 15:50 Более 50 человек сбежали из обсервации в отеле в Киеве: что известно
  • 16:03 В Днепропетровской области убили полицейского: что известно
  • 16:38 Как коронавирус поражает легкие (ВИДЕО)
  • 15:17 Бывшего главу МИД Украины задержали по подозрению в убийстве
    • Фоторепортаж
    Почтить память погибших пришли родственники, друзья и работники других авиакомпаний
    В сети появились снимки с церемонии прощания с погибшими "ангелами" сбитого самолета МАУ
    В горах температура воздуха составляет около 0 градусов
    Буковель, Драгобрат и Славское: лучшие горнолыжные курорты Украины остались без снега - ФОТО
    Местами здание продолжает тлеть
    В сети появились фотографии последствий пожара в Одессе
    Наводнение унесло жизни двух людей
    Рекордный потоп в Венеции: итальянский город страдает от стихии - ФОТОРЕПОРТАЖ
    УРА-Информ




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив