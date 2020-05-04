Долги по зарплатам будут расти: неутешительный прогноз для украинцев

Глава Секретариата совета предпринимателей при Кабмине Андрей Забловский считает, что заработные платы за апрель и май в Украине упадут. При этом он отмечет, что также будут и задержки зарплат.

"Долги по зарплатам у активно работающих предприятий будут расти, это очевидно, но надеюсь, что немного. Многие частные фирмы отправили сотрудников в очередные отпуска, ввели укороченный рабочий день. То есть сейчас они минимизируют потери", - цитирует Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Эксперт считает, что частные предприниматели смогут вернуть своим работникам прежнюю зарплату после выхода из карантина. В тоже время с долгами на государственных предприятиях ситуация, по мнению эксперта, будет хуже.

"Долги по зарплатам увеличатся прежде всего в госсекторе из-за закрытия государственных шахт и недопоступлений в бюджет в связи с карантинным послаблениями в виде снижения объемов ЕСВ", - отметил эксперт.

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