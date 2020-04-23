14:28 23.04.2020 | Экономика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Социальная программа "Новые деньги": кому поможет государство

Уже на следующей неделе в Украине будет представлена новая льготная программа под названием "Новые деньги".

Социальная программа

Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль на пресс-конференции в Закарпатье рассказал о подробностях этого нового проекта.

Следующий этап - это программа "Новые деньги" для тех людей, которые вернулись из-за границы, кто хочет удержать рабочие места в бизнесе. Это также будет программа льготных кредитов, как и говорил президент, со ставкой до 3%. Также - отсрочка уплаты "тела" кредита и, возможно, кредитных каникул по процентам", - цитирует Шмыгаля Ура-Информ со ссылкой на Интерфакс Украина.

Глава правительства отметил, что на данный момент Кабинет министров работает над программой "Новые деньги" совместно с банками. Правительство будет готово ее предоставить на следующей неделе. В 

Также Денис Шмыгаль отметил, что Кабинет Министров переформатировал кредитную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" для малого и микробизнеса.

Ранее мы сообщали, что цена на газ для украинцев за апрель существенно снизится. Об этом рассказала в "Нафтогазе".


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