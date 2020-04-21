14:33 21.04.2020 | Экономика | Новости     укр | рус
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Апокалипсис еще не наступил: в Кремле прокомментировали последние плохие новости для России

В России прокомментировали вчерашних черный день для нефти, когда цена майских фьючерсов WTIВ рухнула на 300 процентов и упала рекордных минус $37,63 за баррель.

Апокалипсис еще не наступил: в Кремле прокомментировали последние плохие новости для России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков считает, что такие результаты торгов это всего лишь спекулятивным моментом.

"Что касается свистопляски с фьючерсами, то это абсолютно спекулятивный момент, чисто торговый момент, который был связан с датой закрытия торгов по фьючерсам на май", -цитирует Пескова Ура-Информ со ссылкой на "Коммерсантъ".

При этом пресс-секретарь президента России считает, что падению цен на нефть не нужно придавать "какую-то апокалиптическую окраску". Он считает, что эксперты понимают, что ничего негативного не происходит.

"Это не является поводом для чрезмерно негативных оценок текущей реальности, потому что цены на нефть демонстрируют хоть и не положительную динамику, но они не подвержены таким обвальным изменениям, как это коснулось фьючерсов", - отметил Песков.

Ранее эксперты рассказали, что будет с курсом доллара по отношению к украинской гривне.


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