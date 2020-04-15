Что будет с курсом гривны: неутешительный прогноз эксперта

Руководитель отдела аналитики ГК Forex Club Андрей Шевчишин считает, что уже в ближайшее время курс гривны будет падать, несмотря на то что ситуация в Украине с коронавирусом не самая тяжелая, если посмотреть на другие страны Европы.

"Вероятно, в ближайшей перспективе гривня продолжит падать на фоне возросшего спроса. Ближайшая цель – 27,5 гривни за доллар. Несмотря на заявление президента Украины о том, что стране удалось стабилизировать ситуацию с коронавирусной инфекцией, карантинные мероприятия продолжают угнетать деловую активность и бюджетные поступления", - цитирует эксперта Ура-Информ со ссылкой на Сегодня.

Также эксперт отметил, что Международный валютный фонд серьезноВ ухудшил прогноз экономики Украины на этот год. ВВП по мнению МВФ упадет на семь процентов. Этот фактор также повлияет на курс гривны.

По состоянию на 15 апреля НБУ установил официальный курс на уровне 27,08 гривен за доллар.

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