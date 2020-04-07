11:36 07.04.2020 | Экономика | Новости     укр | рус
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Что будет с ценами на путешествия после эпидемии коронавируса: прогноз эксперта

Хотя пока совсем неизвестна дата, когда украинцы выйдут из карантина и вовсе смогут путешествовать, так как все границы закрыты, уже сейчас многие мечтают отдохнуть на берегу моря. Практически уже всем надоел это карантин и все намерены после его завершения куда-то выбраться.

Что будет с ценами на путешествия после эпидемии коронавируса: прогноз эксперта

Директор компании по индивидуальным турам "Туроператор Финам" Виктор Мархотин считает, что цены на путешествия в следующего году резко пойдут в верх.

"Сейчас рынок в очень плохой ситуации, каждый турист может отсудить свои деньги в течение полугода. Но если все будут судиться, и туроператору не даст денег инвестор, 50-60 процентов компаний закроются. Это полностью изменит рынок туризма: не станет такого понятия, как чартерный туризм, никто не будет заранее выкупать самолеты", - цитирует эксперта Ура-Информ со ссылкой на expert.ru.

Он также добавил, что если даже запреты снимут полностью в середине лета, много людей просто не позволят себе поехать отдохнуть в текущем году, так как потратят свои сбережения на время карантина из-за того, что не будет работы на этот период.

Ранее мы сообщали о том, какие продукты в ближайшее время также подорожают.


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