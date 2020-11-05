Умерла звезда "Титаника": она сыграла культовую сцену в фильме

По словам агента американской актрисы Эльзы Рэйвен (а точнее Эльзы Рабинович, псевдоним, который она выбрала в начале своей актерской карьеры в Нью-Йорке) Дэвид Шауль, она умерла в своем доме в Лос-Анджелесе.

Об этом пишет УРА-Информ.

Эльза Рэйвен сыграла роль женщины, собирающей деньги на ремонт часов в культовом фильме "Назад в будущее". В качестве Матроны она также снялась в фильме "Почтальон всегда звонит дважды" с Джеком Николсоном и Джессикой Лэнг. Она также сыграла небольшую роль в "Аморальном предложении" с Робертом Редфордом и Деми Мур, а также Иду Штраус в оскароносном "Титанике".

В последнем фильме она снялась в культовой сцене – реальная героиян Ида Штраус была одной из четырех пассажирок первого класса, которым не удалось спастись. Она отказалась садиться в шлюпку, предпочтя разделить участь остававшегося на "Титанике" мужа. Сцена стала одной из самых душераздирающих во всем фильме: пожилые супруги, обнявшись, лежат на кровати – в то время, как их каюту заливает вода.

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