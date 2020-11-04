13:43 04.11.2020 | Культура | Новости     укр | рус    Новости Украины
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"Вчера я стала женой": Чапкис стал на колено перед Могилевской

Украинская артистка Наталья Могилевская призналась в чувствах судье "Танцев со звездами" 90-летнему танцору Григорию Чапкису. Чапкис и Могилевская исполнили совместный номер на украинском танцевальном шоу. Об этом сообщает УРА-Информ.

В момент постановки к Наталье Могилевской присоединился известный украинский балетмейстер Григорий Чапкис. Мужчина встал перед артисткой на одно колено, а вскоре надел ей на безымянный палец кольцо в виде черного тарантула. Их благословил Даня Вегас, который играл роль священника в постановке.

Вскоре Могилевская описала свои чувства от пережитого в своем микроблоге в Instagram. Она воспела хвалебную оду своему "мужу на Хэллоуин".

"Поздравьте, вчера я стала женой Григория Чапкиса! В прямом эфире Хэллоуина на "Танцах со звездами". Моему мужу - 90, и он все еще прекрасно танцует, а руки целует, исключительно становясь на колено. Вот это мужчина!" - отметила популярная певица.

"Мой Бессмертный! Его Великолепие и Кровавое Величество, Граф Дракула!
Спасибо за образы моему продюсеру. Экономия на втором глазе по макияжу!" - закончила она.

Как стало известно ранее, украинский исполнитель, который раздобыл популярность благодаря шоу "Фабрика звезд", Владимир Дантес, признался, что всегда изменял своим спутницами до встречи с Надей Дорофеевой.


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