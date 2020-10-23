09:53 23.10.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Первая жена Притулы: никто не хочет это публиковать, но он действительно меня бил

Весьма интересные подробности из личной жизни шоумена и лидера партии "Голос" Сергея Притулы, который баллотируется в мэры Киева, вышли почти перед выборами.

Первая жена Притулы: никто не хочет это публиковать, но он действительно меня бил

Так первая супруга телеведущего Юлия Андрейчук рассказала о домашнем насилии со стороны бывшего мужа. Она отметила, что когда была в браке с Притулой, то дважды подавала заявление в полицию о побоях.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на Zirki.info.

"Постоянное желание стать миллионером стало навязчивый через полгода после нашей с Сережей свадьбы. Он только об это думал … Первый раз он ударил меня, когда я уволилась с одной подработки. Сильно ударил, я упала. На следующее утро извинился и объяснил, что в нашем положении нужно держаться за любую работу", - заявила Андрейчук.

Второй случай, произошел на дне рождения сына, когда Притула пришел без подарка.

"Через 10 минут Сергей пришел на кухню, где я мыла посуду, схватил за волосы и бил головой о раковину, потом помню я упала, и он прекратил.В Я подала заявление в полицию, оно стало вторым по счету", - заявила бывшая жена шоумена.

Также она добавила, что многие издания просто не хотят публиковать эту информацию.

"Множество изданий отказалось от встречи и публикаций из-за нежелания "иметь проблемы". Наверное не хотели ссориться с Хомутынником или Коломойским, или еще кем-то".

Ранее мы писали, у кого лучшие шансы выиграть выборы мэра в Киеве.


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