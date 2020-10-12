14:02 12.10.2020 | Культура | Новости     укр | рус
100247001:labazovych

Умерла девушка Джеймса Бонда

Печальные новости пришли из мира кино. Маргарет Нолан умерла в возрасте 76 лет. Актриса прославилась ролью массажистки Джеймса Бонда в фильме "Goldenfinger".

Умерла девушка Джеймса Бонда

Ее сын Оскар Дикс сообщил, что актриса скончалась 5 октября в возрасте 76 лет. Женщина прославилась прежде всего благодаря роли массажистки Динк в одном из фильмов о Джеймсе Бонде под названием "Goldenfinger". Именно она появилась в образе золотой танцовщицы в незабываемой сцене с надписями в этой постановке, а ее изображение также было увековечено на плакате.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на американские СМИ.

Актриса также снималась в других постановках. Она выступала, среди прочего в фильме легендарных Beatels пт. "Ночь после тяжелого дня" или в культовом сериале "Полный вперед". Режиссер Эдгар Райт написал четыре записи в Твиттере и трогательно попрощался с ней.

Маргарет родилась 29 октября 1943 года. Она начала свою карьеру в качестве гламурной модели с прозвищем Вики Кеннеди в начале 1960-х годов, но вернулась к своему настоящему имени, когда начала сниматься в фильмах. После культового выступления в "Голдфингере" она позировала для Playboy.

Ранее мы сообщали, что умер известный певец Джонни Нэш.


Поделиться

Читайте также:
 
Карантин — это не лечение болезни - народный депутат Стали известны лауреаты Нобелевской премии по экономике Порошенко вышел из больницы: как себя чувствует экс-президент Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи
Проишествия
  • 12:27 Война в Нагорном Карабахе: перемирие не пережило и ночи
  • 11:57 Эксперт рассказал, кто в действительности воюет в Нагорном Карабахе
  • 12:54 В Кыргызстане исчез президент и премьер: страна экстренно закрывает границы
  • 17:02 Крушение Ан-26: установлена причина трагедии
  • 14:41 Оккупация Крыма: В Ялте загорелся санаторий Минобороны РФ
  • 13:40 Протесты в Кыргызстане: пострадало более 750 человек
  • 14:47 Сожженный заживо: в Киеве отец убил своего сына
  • 11:07 Катастрофа Ан-26: в Харькове началась церемония прощания
  • 08:50 Командующий войсками США рассказал правду о том, кто начал войну в Карабахе: это не Армения и не Азербайджан
  • 17:31 Азербайджан нанес ракетный удар по Нагорному Карабаху: журналисты массово уезжают в преддверии худшего сценария
  • 14:55 "Сваренные заживо": в РФ произошёл выброс пестицидов в океан
  • 11:18 Армения готова начать переговоры по Карабаху
  • 10:57 Пылающий ад на Луганщине: кто ответит за погибших
  • 08:55 Снова прячут важные документы, никто из руководства не ответит: военный эксперт о катастрофе Ан-26
  • 20:02 Бэкхем оскандалился из-за темы домашнего насилия
  • 10:47 Сирия и Ливия в Нагорном Карабахе: в МИД России сделали заявление
  • 15:37 В Азербайджане назвали условие завершения бойни в Нагорном Карабахе

    • Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг

    Фоторепортаж
    УРА-Информ
    Наши партнеры: Онлайн казино СлотоКинг




    bigmir)net TOP 100
      RSS контакты реклама на сайте
    Фейсбук Ура-информ
    Тэги Архив