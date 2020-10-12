Умерла девушка Джеймса Бонда

Ее сын Оскар Дикс сообщил, что актриса скончалась 5 октября в возрасте 76 лет. Женщина прославилась прежде всего благодаря роли массажистки Динк в одном из фильмов о Джеймсе Бонде под названием "Goldenfinger". Именно она появилась в образе золотой танцовщицы в незабываемой сцене с надписями в этой постановке, а ее изображение также было увековечено на плакате.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на американские СМИ.

Актриса также снималась в других постановках. Она выступала, среди прочего в фильме легендарных Beatels пт. "Ночь после тяжелого дня" или в культовом сериале "Полный вперед". Режиссер Эдгар Райт написал четыре записи в Твиттере и трогательно попрощался с ней.

Маргарет родилась 29 октября 1943 года. Она начала свою карьеру в качестве гламурной модели с прозвищем Вики Кеннеди в начале 1960-х годов, но вернулась к своему настоящему имени, когда начала сниматься в фильмах. После культового выступления в "Голдфингере" она позировала для Playboy.

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