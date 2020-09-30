14:39 30.09.2020 | Культура | Новости     укр | рус
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69-летний режиссер прокомментировал роман с 32-летней Асмус

Совсем недавно российский шоу-биз потрясла новость о том, что 32-летняя актриса Кристина Асмус завела роман с 69-летним режиссером Алексеем Учителем.

69-летний режиссер прокомментировал роман с 32-летней Асмус

Отмечалось, что пару совсем недавно видели в одном из московских ресторанов за ужином. После этого парочка ухала вместе на одном автомобиле. Сам Учитель прокомментировал эти слухи, однако заявил, что у него нет романа с Асмус.

Об этом пишет УРА-Информ со ссылкой на телеграм канал Звездач.

"На Патриарших прудах может я и был, но без Кристины Асмус. Мы с ней в прекрасных дружеских отношениях. Недавно узнал, что она попала в больницу. Хотел позвонить, поддержать! Все, что пишут о нас, чушь", - заявил Учитель.

Также в СМИ отмечалось, что именно Учитель уговорил Асмус сняться в роли вебкам модели в фильме своего ученика Филиппа Юрьева "Китобой".

"Там все довольно целомудренно. Ничего такого нет. Наоборот, для ее биографии кинематографической это было правильно, разумно", - заявил Учитель.

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