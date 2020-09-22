17:03 22.09.2020 | Политика | Новости     укр | рус    Новости Украины
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Лидер группы ТИК идет в депутаты

Лидер популярной украинской группы ТИК Виктор Бронюк объявил о намерении баллотироваться в депутаты Винницкого горсовета. Музыкант идет на местные выборы 2020 под номером один в списке Винницкой партии. Об этом сообщает УРА-Информ со ссылкой на партию Винничан.

Лидер группы ТИК идет в депутаты

Также стоит отметить, что украинский артист уже пообещал, что одной Винницей его партия не ограничится – и постарается расширить свое влияние на весь регион.

"Каждое село, город, городок, район должны иметь качественное управление. Поэтому мы приняли решение выдвигать своего кандидата на должность председателя областного исполкома. Вскоре мы определим достойного кандидата, и будем делегировать его на руководителя Винницкой области", – написал Бронюк.

Бронюк заявил о себе как о политике в элегантном костюме сдержанного синего цвета и в бело-голубой рубашке. От официального галстука певец решил отказаться.

Ранее Бронюк заявлял, что за последние годы украинская политика стала шоу-бизнесом, а украинский избиратель способен голосовать за выдуманного персонажа Дарта Вейдера.

"Это говорит о том, что люди вообще потеряли веру. Спрашивают, мол, а почему бы нет, был же Рейган и Шварценеггер? Друзья, здесь есть один момент: и Рейган, и Шварценеггер приходили с командой. Это была команда государственных, управленцев, которые имели опыт сенаторской работы или работы в системе государственного управления", — подчеркнул Бронюк.

Как сообщалось ранее, украинский президент Владимир Зеленский ответил на электронную петицию с призывом уйти в отставку за нарушение закона О предотвращении коррупции. Как сказано в ответе главы государства, несвоевременное информирование им Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции об изменениях в имущественном состоянии его семьи (недекларирование доходов от продажи облигаций внутреннего государственного займа) стало результатом ошибки, которая была сразу публично признана и исправлена, и это не является основанием для его отставки с поста главы государства.


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